Blanco, crisi con la fidanzata? La frase del cantante accende il gossip: «Con Giulia alti e bassi»

Ha vinto Sanremo 2022 in coppia con Mahmood, ma (e dobbiamo dirlo) Blanco è il vero cantante del momento.

Riccardo Fabbriconi, questo il nome all'anagrafe, ha dedicato la sua vittoria a Giulia, la sua fidanzata. Non solo sul palco dell'Ariston ma anche sotto. Il nome di Giulia è stato fatto più e più volte dall'artista di Brividi, anche troppe secondo Mahmood che spesso nelle interviste alzava gli occhi al cielo. La giovanissima ragazza lo ha seguito per tutto il festival con tanto di reportage social. Tutto sembrava essere rose e fiori. Ma forse quelli li hanno lasciati a Sanremo. Circola infatti da qualche giorno la voce che il rapporto si sia incrinato tra i due. A mettere in circolo la voce è stato Blanco stesso. Il cantante ospite con il suo "compagno" da Brividi, è stato ospite dei microfoni di Rtl 102.5

Blanco, la frase che accende il gossip

Tra una domanda e l'altra la speaker certa che la storia tra Riccardo e Giulia Lisioli procedesse a gonfie vele ha chiesto se in amore fosse felice. E qui nasce lo scoop. Blanco dopo aver tirato un lungo sospiro ha detto: «Alti e bassi». Poi il gelo, ma la conduttrice ha voluto indagare: «Quanto tempo è che sei fidanzato?». Prima di di rispondere Blanco ha ribadito: «Alti e bassi» e poi aggiunto: «Comunque un anno».

Mahmood corre in soccorso

La speaker a questo punto capisce che è arrivata su un campo minato: «Credo di aver toccato un tasto…» Anche stavolta è stato Mahmood a salvare il piccolo della coppia: «No, non diciamo queste cose. Ora è il momento della pubblicità».