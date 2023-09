Sabato 16 Settembre 2023, 11:05

Quando il gioco si fa duro, Luca Fabrizi inizia a giocare. Due volte in panchina ad aspettare il suo momento, due volte decisivo, così come era spesso accaduto lo scorso anno. Un'arma vincente, scelta da Di Donato per chiudere a doppia mandata la sfida del Partenio-Lombardi' con l'Avellino e poi per spezzare l'equilibrio della gara del Francioni' contro il Potenza.Luca Fabrizi è un attaccante in continua evoluzione, pronto a migliorare il suo score dopo la prima, ottima, stagione vissuta in Lega Pro. Arrivato nell'estate del 2022 dal Chieti, il centravanti classe 1997, si è messo subito in evidenza, realizzando nove reti, contribuendo in maniera determinante alla scalata dei pontini verso l'ottavo posto, valido per l'ingresso nella poule promozione. Tra l'altro, come accaduto proprio un anno prima, Fabrizi ha aspettato gli ultimi istanti di gara per completare l'opera dei suoi compagni. Allo Zaccheria' contro il Foggia, nel primo match della stagione 2022/2023, fu proprio lui a realizzare il gol del definitivo 3-1 in favore dei nerazzurri. E così, un anno dopo, ha deciso di ripetersi bissando, proprio al tramonto della partita, l'iniziale vantaggio firmato Fella in terra irpina. Fabrizi sa segnare in ogni modo, ma è nella ripresa che riesce a dare il meglio di sé. Otto degli undici gol complessivamente realizzati con il Latina Calcio 1932, sono arrivati proprio nei secondi quarantacinque minuti di gioco. Studia la difesa avversaria, si concentra sui punti deboli, per poi colpirla al cuore. Proprio come accaduto contro il Potenza, domenica scorsa al Francioni, quando si è fatto trovare pronto al centro dell'area di rigore su cross dalla sinistra di Paganini. Sempre nel gioco aereo si era contraddistinto lo scorso anno in casa contro l'Avellino, ad un passo dal riposo, mentre contro il Giugliano, solo una settimana prima, aveva smontato le speranze di vittoria dell'undici campano a cui non è bastato andare sul doppio vantaggio per fare il bis di successi dopo quello ottenuto in Coppa Italia. Tra il 73' e il 79' a salvare il Latina ci ha pensato il 26enne, decisivo con il Giugliano anche nella sfida di ritorno grazie alla rete del pareggio siglata in apertura di ripresa.Dopo aver atteso il momento giusto per entrare in campo, adesso Fabrizi aspetta quello per giocare dall'inizio. Le due reti siglate in altrettante giornate lo candidano prepotentemente per una maglia da titolare contro il Monterosi Tuscia, avversario a cui l'attaccante non ha mai segnato. E quella di lunedì sera potrebbe essere l'occasione ideale per assaporare il gusto della prima volta'.Sono state rese note le designazioni arbitrali relative alla terza giornata di andata di Lega Pro. Sarà Valerio Vogliacco della sezione di Bari a dirigere la gara tra la formazione della Tuscia e i pontini, in programma tra due giorni alle 20.45 sul campo di Teramo. Al suo secondo anno nella Can C, il fischietto pugliese non ha mai arbitrato una partita dei nerazzurri, ma ha già diretto il Monterosi il 15 settembre 2019 quando i biancorossi di mister D'Antoni dovettero arrendersi in casa contro il Grassina nella terza giornata del girone E di Serie D.Davide Mancini