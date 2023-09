Sabato 16 Settembre 2023, 11:06

Si alza il sipario anche sul campionato di Promozione laziale. Domani è in programma la giornata inaugurale e i riflettori sono tutti puntati sul girone E (cinque i raggruppamenti), che comprende Montenero, Città di Lenola, Latina Borghi Riuniti, Priverno Calcio, Nuovo Cos Latina, Manzi Giovanni Itri, Pontinia, Santi Cosma Damiano.A completare le ciociare Real Casswino, Arce, Sport Virtus Guarcino, San Giovanni Incarico, Principato dei Colli, Monte San Giovanni Campano, Sterparo, Anitrella e Castro dei Volsci. La favorita? Il Real Cassino, che ha rinforzato il suo organico con gli arrivi dell'ex Gaeta Zonfrilli, il bomber ex Sora Di Stefano, poi Giustini, senza dimenticare l'attaccante Grillo per un reparto offensivo che non ha nulla da invidiare all'Eccellenza.Le squadre pontine possono recitare un ruolo di mina vagante. Il primo turno si apre nel segno di due derby: Città di Lenola-Latina Borghi Riuniti e Nuovo Cos Latina-Manzi Giovanni Itri. Il primo mette di fronte al "Falcone-Borsellino" i padroni di casa lenolesi, alla terza stagione di fila in Promozione e guidati in panchina da Lauretti, che hanno perso l'attaccante Piccione (San Giovanni Incarico) ma hanno puntato su tanti under di belle speranze.Nel reparto offensivo l'attenzione è incentrata sull'argentino Barrera, che si affiancherà a Quinto, Mballow e Contemi. Di fronte si troveranno il Latina Borghi Riuniti di Campo - a maggio vinsero lo spareggio playout contro l'Arcadia che ambiscono ad entrare nelle posizioni che contano.Il Cos Latina del tecnico Furlan e di capitan Vanzari - che proprio nelle scorse ore ha ufficializzato gli ingressi di Veroni, Cicatiello, Cissè, e Dian - esordirà tra le mura amiche con il Manzi Giovanni Itri di Medina, che domenica ha salutato la Coppa Italia dopo il ko di Priverno.Proprio i lepini di Stefanini, che hanno cambiato molto ma davanti con la coppia d'esperienza Sampaolo-Matteo potranno dire la loro, testeranno le loro aspettative sull'insidioso terreno del Monte San Giovanni. Il Pontinia di Cencia ha l'intento di disputare un torneo tranquillo e la trasferta contro il Principato dei Colli sarà un esame probante. Infine, il neopromosso Santi Cosma e Damiano di Ionta sarà di scena in casa del San Giovanni Incarico e il Montenero di Omizzolo parte con l'obiettivo di una salvezza senza patemi.Andrea Gionti