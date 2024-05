Incidente su via Faggiana a Latina, traffico in tilt

LATINA - Traffico in tilt questa mattina alla rotonda di Borgo Isonzo per un incidente che ha coinvolto un'auto e una moto. il sinistro si è verificato proprio all'imbocco di via Faggiana che porta verso la complanare della Pontina e sta causando notevoli ripercussioni sul traffico in tutte le direzioni. Per ricostruire la dinamica del sinistro sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale di Latina i cui agenti stanno anche regolando la circolazione stradale. Necessario anche l'intervento dei sanitari del 118.

