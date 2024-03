Riforma Fisco, Leo: «Tasse non belle, ma se paghiamo tutti e meno sistema funziona meglio»

"Non abbiamo uno strabismo nei confronti del lavoro autonomo, vogliamo fare in modo che tutti i contribuenti abbiano un trattamento fiscale più agevolato”. Lo ha dichiarato il viceministro dell’economia, Maurizio Leo, a margine della conferenza stampa sulla riforma fiscale, che ha visto la partecipazione della premier Giorgia Meloni, il presidente della Camera Lorenzo Fontana e il ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti. Leo ha spiegato l’importanza della rateizzazione delle tasse per quei contribuenti che dichiarano di non essere in grado di pagare: “La riscossione è un meccanismo attraverso il quale cerchiamo di venire incontro ai contribuenti e farli pagare tutti. Né condono, né misure a favore di quella o dell’altra categoria”. I cronisti hanno poi chiesto a Leo un commento sulle parole della presidente del consiglio che ha detto che “le tasse non sono bellissime”: “Le tasse si devono pagare, però è certo che meno si pagano, ma le facciamo pagare a tutti quanti, meglio il sistema funziona”. Infine, il viceministro afferma che la fedeltà fiscale è un valore e che “noi ci teniamo alla fedeltà fiscale, però nel momento in cui abbiamo delle situazioni che devono emergere, dobbiamo farle emergere gradualmente, altrimenti rischiamo di non riuscire mai a portare a casa i risultati”. (LaPresse)