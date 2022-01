Domenica 2 Gennaio 2022, 05:03

IL CASO

E' stata finalmente fissata la data per le elezioni del nuovo Consiglio dell'Ordine degli avvocati della provincia di Latina che dovrebbe garantire il ritorno alla gestione ordinaria dopo l'ennesimo commissariamento. Il commissario straordinario Davide Calabrò ha infatti convocato l'assemblea degli iscritti in tre giornate: si voterà giovedì 17 febbraio dalle 9 alle 16, venerdì 18 febbraio nella stessa fascia oraria e sabato 19 febbraio dalle 9 alle 13. La tornata elettorale eleggerà i quindici componenti dell'organismo di rappresentanza forense relativamente al mandato 1 gennaio 2019-31 dicembre 2022: questo significa che il neo Consiglio che uscirà dalle urne rimarrà in carica appena dieci mesi, fino alla fine di quest'anno, poi a gennaio del prossimo anno gli avvocati saranno chiamati nuovamente al voto per eleggere il proprio Consiglio la cui durata sarà di quattro anno. Tale scelta è stata probabilmente adottata per uniformare l'organismo forense di Latina a quello degli altri Consiglio che saranno rinnovati a gennaio 2023 in quanto arrivati a scadenza naturale. L'ultima volta che le toghe pontine si sono recate alle urne era il 22 e 23 gennaio 2019 ma il ricorso di alcuni consiglieri ha innescato una battaglia giudiziaria tra Tar, Consiglio di Stato che ha portato all'ennesimo commissariamento dell'Ordine la cui guida è stata affidata nel novembre 2019 a Giacomo Mignano, sostituito dal Ministero alcuni mesi fa con Calabrò. Una gestione commissariale prolungata che dovrebbe concludersi a febbraio con l'elezione dei quindici nuovi consiglieri. Il seggio elettorale, come si legge nella determina, sarà allestito all'interno del palazzo di giustizia di piazza Buozzi e per la prima volta nel capoluogo pontino la consultazione avverrà con il voto telematico. La gestione del sistema telematico sarà garantita da una società specializzata. Sarà poi una Commissione elettorale composta da sei componenti effettivi e tre supplenti i cui nomi saranno sorteggiati tra coloro con un'anzianità professionale di almeno cinque anni che daranno la propria disponibilità a vigilare sulle operazioni di voto con l'ausilio di otto scrutatori.

E. Gan.

