Un giovane è morto ieri sera in via Adua, nel pieno centro di Latina. Secondo la prima ricostruzione, un ragazzo di circa 25-30 anni è caduto dal tetto di un palazzo di otto piani. E' successo intorno alle 21, il giovane è precipitato sul terrazzo della palazzina adiacente ed è morto sul colpo. Numerose le persone presenti in zona, considerando l'orario e la vicinanza di un pub molto frequentato. Poco dopo l'allarme sono intervenuti gli operatori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I carabinieri hanno raggiunto rapidamente il luogo del suicidio, avviando le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti. L'ipotesi principale è quella del suicidio. Sono state ascoltate diverse persone residenti in zona o comunque presenti al momento del tragico episodio. Un ragazzo che abita proprio nel palazzo dove è avvenuto il fatto ha riferito di non aver mai visto la vittima, l'identificazione è stata complicata per la mancanza di documenti addosso al ragazzo. Aveva solo le chiavi di una "Mini" che è stata individuata in serata dai carabinieri. Probabilmente il giovane non viveva in quel palazzo, ma potrebbe essere salito sul tetto con l'intento di lanciarsi. Le indagini sono in corso, nessuna ipotesi è esclusa.