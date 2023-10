Venerdì 20 Ottobre 2023, 08:04 - Ultimo aggiornamento: 08:06

Ti accorgi che stai invecchiando quando all'ennesima chiamata di tuo figlio: «Mamma?», «Eh?», «Appayaya!», vorresti spedirlo oltreoceano con un biglietto aereo di sola andata. Sì perché a una certa età la pazienza non c'è più. Non c'è niente da fare. Stai pulendo casa, «Mamma?», «Appayaya»; cucini, «Mamma? Appayaya»; persino mentre guidi: «Appayaya!». Che poi cos'è questa parola senza senso (che si presta anche a diverse interpretazioni, "appayaye", "apayinye") che va di moda oggi? Nient'altro che un moderno "Antani" rivisitato in chiave social. E come tutte le cose lanciate da TikTok diventata virale nella vita vera.



Il burlone che ne fa uso dice una frase volutamente incomprensibile e quando l'interlocutore gli domanda: "Eh?", parte l'appayaya di risposta. L'equivalente del nostro "ciupa". C'era bisogno di un aggiornamento? No. Eppure, eccolo qui. E pensare che una volta eri tu a ridere sotto ai baffi con tua mamma che impazziva. Si perché diteglielo ai vostri figli che non si sono inventati niente (anche se noi ci caschiamo ogni volta). Certo tra tutte le challenge al limite, questa almeno non fa male. Se non al nostro cervello.