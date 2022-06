Giovedì 2 Giugno 2022, 11:12

Cinquanta interventi, già finanziati e alcuni già partiti, per un ammontare di 23 milioni di euro. Sono i numeri che riguardino gli interventi nelle scuole superiori della provincia di Latina che l'Ente di via Costa sta attuando con i fondi stanziati dal Miur, dalla Regione e ora con quelli di Pnrr. Il punto della situazione è stato fatto dal dirigente del settore Edilizia Scolastica, Francesco Carissimo, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni provinciali Lavori Pubblici e Bilancio, presiedute rispettivamente dai consiglieri Vincenzo Mattei e Ennio Afilani.



L'INCONTRO

La convocazione è stata sollecitata nei giorni scorsi dalla consigliera Ilaria Marangoni anche alla luce del crollo del controsoffitto all'istituto Marconi di Latina che ha portato al ferimento di tre studenti. I lavori in una delle due palestre del Marconi erano stati fatti dalla Provincia, su richiesta delle scuole, con i fondi stanziati per il Covid per il recupero degli spazi.

La Procura ha aperto un'inchiesta, ma anche la Provincia vuole vederci chiaro perché in diverse altre scuole è stata adottata la stessa procedura che fortunatamente non ha causato problemi. Sulle cause dunque la Procura sta indagando con la nomina di un perito che dovrà stabile cosa è accaduto il 6 maggio, non è escluso che anche la Provincia decida di nominare un proprio perito perché la sicurezza nelle scuole è da sempre uno dei punti cardine dell'Ente.



GLI ISTITUTI INTERESSATI

E infatti nella stessa direzione si muovono anche gli altri lavori che dovranno essere attuati in diverse scuole. Tra gli interventi più importanti: il liceo Manzoni di Latina che sarà interessato da una ristrutturazione e da un ampliamento considerando il gran numero di iscritti, si tratta del finanziamento più grande, circa 3 milioni di euro.

Efficientamento energetico al liceo Grassi e all'istituto Vittorio Veneto di Latina, a cui si aggiunge la manutenzione straordinaria. Ristrutturazione edilizia e ampliamento per il Giulio Cesare di Sabaudia, riqualificazione edilizia per la mensa dell'istituto San Benedetto e del Celletti di Formia, nuovi impianti sportivi esterni al liceo Majorana, ricostruzione della palestra e degli spogliatoi del Pacinotti di Fondi e riqualificazione edilizia e impiantistica della palestra e degli spogliatoi dell'istituto Bianchini di Terracina.

Quasi 400 mila euro infine per la riqualificazione degli impianti esistenti dell'istituto Marconi, questi ultimi sei proprio con i fondi del Pnrr. I lavori devono essere affidati entro il 2022, ma la Provincia si sta già muovendo per cercare di accorciare i tempi.



GLI APPALTI

Già pubblicati alcuni bandi come quello per gli interventi al Manzoni, per l'adeguamento dell'antincendio al liceo classico Alighieri, per la realizzazione della nuova rete idrica al San Benedetto, e quelli di adeguamento dell'aula magna dell'Einaudi. Tra le proposte, il settore Edilizia scolastica aveva fatto richiesta anche per la demolizione e ricostruzione della sede associata del Rosselli di Aprilia, chiedendo un finanziamento di 12 milioni di euro e per l'adeguamento sismico e la ristrutturazione di una parte dell'istituto Pacifici-De Magistris di Sezze.