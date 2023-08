Domenica 6 Agosto 2023, 16:25

Se è vero che la musica unisce le persone, il concerto di Bob Sinclair all'Hotel Fogliano di Latina ne è stata l'ennesima dimostrazione. Giovani, adulti, bambini, anche qualche coppia un po' avanti con l'età, quelli che venerdì sera sono accorsi a Capo Portiere per assistere all'esibizione del dj di fama internazionale sul litorale pontino. Poco importa se intorno alla struttura alberghiera fosse presente un telone verde installato per abbattere la propagazione del suono essendo area del Parco nazionale che rendeva poco agevole la vista a chi si trovava al di fuori dell'hotel. Le luci, i colori, ma soprattutto i suoni di Bob Sinclair e il suo: «Ciao italiani» hanno scatenato la festa, a partire da chi ha partecipato alla cena sotto al palco, fino alle tante persone arrivate sul piazzale dalle nove per scatenarsi al suono della musica di uno dei dj più amati a livello mondiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tanti i ragazzi, da quelli poco più che adolescenti ai trentenni, sono questi ultimi ad aver vissuto appieno il periodo d'oro del disc-jockey francese. È il caso di Giorgia, 24 anni arrivata da Roma per ascoltare il suo artista preferito: «Per lui vado matta da sempre e, quando ho sentito che veniva a suonare a Latina, non potevo perdermi l'occasione». Ospite della sua amica Claudia, collega di università che invece vive a Latina e che ha casa proprio sul lungomare, hanno raggiunto insieme Capo Portiere a piedi, visto il senso unico di marcia che vigeva l'altra sera. Una modifica alla viabilità che ha impedito il transito alle macchine per tutta la durata del concerto, sostituite per una volta da centinaia di persone che ballavano e si divertivano, senza alcun tipo di problema e comunque sotto l'occhio vigile di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.Tante anche le famiglie arrivata al mare per il concerto, tante le braccia al cielo dei bambini, spesso issati sulle spalle dei loro papà, che si mescolavano alle comitive di adolescenti, ma anche alle persone di mezza età che hanno mangiato nei locali del lungomare per poi raggiungere il palco passeggiando. «È stata una bellissima serata, non me l'aspettavo così divertente» raccontava un signore in compagnia di sua moglie e a una coppia di amici: «Certo, non è il nostro genere, ma un po' di energia ci voleva, e poi è sempre bello vedere tutto questo entusiasmo».Il dj, infatti, oltre ai cavalli di battaglia come "World, hold on" e "Lala song", ha strizzato l'occhio al pubblico italiano con i remix di "Ti sento" dei Matia Bazar e di "A far l'amore comincia tu" di Raffaela Carrà, un brano inserito anche nella colonna sonora del film premio oscar "La grande bellezza". «Grazie a questa città e a tutti voi che siete venuti. Non chiedetemi se sono felice» le parole di un raggiante Gianluca Boldreghini, proprietario dell'Hotel Fogliano insieme a sua moglie Roberta, in un video postato su Facebook la mattina dopo il concerto: «La cosa più bella è stata questa piazza. È stata una lunghissima notte, piena di emozioni: abbiamo scritto una nuova storia di questa città. Latina merita tanto e deve continuare a brillare: abbiamo dimostrato a tutti che fare cose belle è possibile».