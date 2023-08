Sabato 5 Agosto 2023, 11:37

Alla fine il concerto di Bob Sinclar è andato in scena al Lido di Latina. Ed è stata una festa. Ma l'Hotel Fogliano è riuscito ad ottenere solo in extremis l'autorizzazione dagli uffici del Comune e solo grazie a una nuova valutazione congiunta di impatto acustico.E' stata una giornata lunghissima. Telefonate, riunioni, vertici, tutto sembrava in salita poi un tassello dopo l'altro tutto è andato a posto e l'evento dell'estate c'è stato. E' stato necessario però superare tutti gli scogli a cominciare dalla nuova valutazione di impatto acustico frutto di un confronto tra un tecnicodi fiducia del Comune e un tecnico dell'organizzazione del concerto. Sembra incredibile, ma si è arrivati a poche ore da un simile evento senza tutti i nullaosta necessari.Gli uffici comunali anzi, nelle scorse settimane avevano annunciato il loro diniego limitandosi però ad inviare un avviso di pre-diniego della richiesta di autorizzazione. Possibile? Legge alla mano, avrebbero così potuto completare l'iter entro 60 giorni, praticamente a settembre, un mese dopo il concerto. A quel punto la sindaca d'intesa con il prefetto Falco e con il questore Gargiulo ha preteso che la pratica venisse definita in tempi certi.In passato situazioni analoghe erano state superate da una ordinanza del sindaco che concedeva l'ok in deroga, ma Matilde Celentano supportata dal suo staff ha preteso che fossero gli uffici ad assumersi le proprie responsabilità. Ha pesato, ovviamente, quanto accaduto a Torino, dove l'ex sindaca Appendino è stata condannata per disastro e omicidio colposo per la morte di due donne nel fuggi fuggi generale durante la proiezione della partita della partita Juve Real Madrid in piazza San Carlo.Ieri è emerso che nelle ultime settimane il Comune aveva proposto agli organizzatori di spostare il concerto allo Stadio Francioni, ma questa possibilità è stata scartata senza appelloIl via libera è arrivato con una sola prescrizione: un telo per abbattere la propagazione del suono intorno all'area destinata al pubblico in piazzale Loffredo, perché ricordiamolo i problemi erano nati proprio perché il concerto doveva tenersi in un albergo che si trova all'interno del perimetro del Parco Nazionale del Circeo dove le emissioni sonore dopo il tramonto sono vietate.Per evitare problemi ieri la polizia locale ha anche modificato la viabilità del Lungomare di Latina istituendo il senso unico di marcia all'altezza della rotonda di Caportiere, da una parte in direzione Rio Martino e dall'altra in direzione Foce Verde. Anche all'altezza di via Casilina le auto dirette sul lungomare sono state obbligate a girare verso Foce Verde. Tutte le auto delle persone dirette al concerto sono state indirizzate verso due parcheggi messi a disposizione dagli organizzatori in via del Lido, all'altezza di via Velaccio, e a Capo Portiere, di fronte all'Hotel Miramare.Tutto pronto dalle 21, ma per vedere all'opera Bob Sinclar è stato necessario attendere fino oltre le 23. Il famoso dj è arrivato a Latina intorno alle 22 tra gli appalusi dei fan. Poi, una volta sul palco, la festa è esplosa.