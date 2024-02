Sanremo 2024, ecco perché è già il Festival delle donne: da Loredana Bertè ad Angelina Mango, generazioni a confronto

È un Sanremo che si veste di rosa quello che ieri, alla fine della prima serata della 74esima edizione del festival della canzone italiana, ha visto le donne dominare la top five della sala stampa. In cima Loredana Berté, seguita da Angelina Mango, Annalisa, Diodato e Mahmood. È il preludio della vittoria di una donna a dieci anni di distanza dal trionfo di Arisa con “Controvento”? Le premesse ci sono tutte.

La signora del rock italiano, alla sua dodicesima partecipazione, canta l’amore per sé stessa e si piazza in pole position con “Pazza”, ma la giovane promessa Mango reduce dal successo di “Che te lo dico a fa’ “ le sta col fiato sul collo con “La noia” scritta da Madame con musiche di Dardust.

E Annalisa, sesta volta per lei, ha la voglia e l’energia di continuare il suo 2023 da record sul palco dell’Ariston con “Sinceramente”. Passato, presente e futuro della musica italiana convivono pacificamente l’uno accanto all’altro e le preferenze dei giornalisti riflettono l’idea alla base della quinta kermesse di Amadeus come direttore artistico ovvero trasversalità, sia nella musica che nel target. Un festival che ha accolto tra le sue braccia rap, pop, punk, ballad, tormentoni sin dal primo ascolto, giovani talenti e colonne intramontabili del panorama artistico italiano e che riunisce davanti alla tv figli, padri e nonni.

Il podio al femminile

Ora l’attenzione è tutta su questo podio al femminile, ovviamente provvisorio, che potrebbe già nascondere il vincitore di Sanremo 2024, ma altre artiste hanno sicuramente lasciato il segno con una sola esibizione. Come non citare la regale Fiorella Mannoia, scalza e in abito bianco da sposa, con la sua “Mariposa” dal ritmo gitano ha coinvolto tutti. E Bigmama, che scoppia in un pianto liberatorio alla fine di “La rabbia non ti basta”, prendendosi una rivincita dal suo difficile passato e ringraziando la famiglia.

Sono solo 9 le donne in gara quest’anno, ma non sembrano voler far passare inosservata la loro presenza, anzi, al di là di look trasgressivi o meno. Magari il dispiacere dello scorso anno del vincitore uscente Marco Mengoni (primo co-conduttore e a sorpresa grande showman), sull’assenza di una donna tra le prime cinque posizioni sarà riletto a posteriori come una predizione.

La prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo ha raggiunto uno share pari al 65,1%, il più alto dal 1995 quando alla conduzione c'era Pippo Baudo. Questa sera saranno 15 i big ad esibirsi, presentati dalla restante parte del cast. Co-conduttrice di oggi è Giorgia, che festeggerà i 30 anni di “E poi”. Tra gli ospiti c’è grande attesa per il ritorno di Giovanni Allevi dopo la malattia, John Travolta e Bob Sinclair dalla Costa Smeralda.