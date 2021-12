Domenica 5 Dicembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 09:18

Ritornare immediatamente al successo in una sfida dal sapore del tutto speciale. Dopo la sconfitta di Bari, il Latina Calcio 1932 torna al Francioni per sfidare un Catania che sta attraversando diversi problemi, ma che ha qualità, specialmente in avanti. Tre vittorie consecutive nel proprio stadio rappresentano una premessa incoraggiante per affrontare oggi alle 14,30 gli etnei che hanno conquistato in tutto 20 punti, tre in più rispetto ai pontini. Per battere i siciliani servirà una gara fatta di attenzione e grande lucidità. Occorre ripartire dalla ferocia agonistica vista in Puglia una settimana fa, come sottolineato anche dal tecnico Daniele Di Donato in conferenza stampa poco prima della rifinitura che si è svolta nel primo pomeriggio sul sintetico di San Felice Circeo.

«Ho detto ai ragazzi che se giocheremo sempre come abbiamo fatto al San Nicola di strada ne possiamo fare parecchia, anche perché non ci troveremo sempre di fronte la prima della classe. Gli stessi baresi hanno ammesso che il Latina è stata la squadra che li ha messi più in difficoltà e questo per noi rappresenta un motivo di orgoglio. Abbiamo dimostrato di esserci e che stiamo crescendo, tenere testa a un avversario simile è una conferma dei progressi fatti nelle ultime settimane che siamo chiamati a confermare». I nerazzurri dovranno vedersela con un Catania più forte delle difficoltà, capace di rispondere sul campo alle svariate problematiche patite a livello societario: «Durante la mia carriera - ha proseguito il mister - mi è capitato di fare i conti con ostacoli di questo tipo, ma in ogni situazione è sempre stato il gruppo a reagire, compattandosi e mostrandosi solido contro le avversità. Gli etnei stanno offrendo questa risposta e sono convinto che faranno di tutto per dimostrarsi all'altezza. Parliamo comunque di una formazione di qualità, molto difficile da affrontare. Servirà il giusto atteggiamento e tanta attenzione dal primo all'ultimo momento».

Oggi mancheranno all'appello Rosseti, il lungodegente Spinozzi e anche Jefferson, bloccato da un risentimento muscolare. In compenso ci sarà capitan Esposito, che in settimana ha rinnovato il contratto fino al 2023. Un accordo fortemente voluto da una società che ha puntato su di lui già dallo scorso anno in serie D per riuscire a tornare nel calcio professionistico.

Di Donato presenterà un Latina versione 3-5-2 con Cardinali tra i pali, Esposito al centro della difesa affiancato da Carissoni e Giorgini, in mediana agiranno con ogni probabilità Di Livio e Tessiore come intermedi a protezione del play Amadio, mentre Teraschi e Nicolao si occuperanno delle corsie laterali. In attacco, infine, piena fiducia alla coppia Sane-Carletti, con il recuperato Mascia pronto a subentrare. Il Catania invece punta tutto sulla vena realizzativa del capocannoniere Moro, autore di 16 gol in 14 gare.

