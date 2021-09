Lunedì 6 Settembre 2021, 05:01 - Ultimo aggiornamento: 08:18

C'è anche un pezzo di Aprilia nel nuovo record mondiale della pizza in pala più lunga del mondo. Viviana Falciano, 35 anni di Aprilia, insieme ai suoi colleghi dell'Associazione Asso Pala Pizza, hanno cucinato in un forno a tunnel una pizza in pala della lunghezza di 38,47 metri nell'ambito di una manifestazione che si è svolta ieri a Rivarolo Canavese, in provincia di Torino. Un record che non esisteva. Per raggiungerlo era necessario raggiungere come minimo i 30 metri, senza romperla. Un obiettivo impegnativo che i sei pizzaioli sono riusciti a portare a termine con successo. La preparazione è stata molto lunga, così come la doppia cottura: prima bianca e poi condita. Il forno a tunnel era attrezzato con un nastro a scorrimento che ha permesso alla pizza di muoversi lungo il forno e consentire una cottura uniforme. Il team era composto dai migliori pizzaioli d'Italia, tra i quali Davide Civitiello (vincitore del 12° campionato mondiale delle pizze a Napoli battendo oltre 500 partecipanti di 47 paesi diversi), Alessandra Fontana, Luca Montersino, Massimiliano Simeone, Alessandro Raffi e appunto Viviana Falciano. Insieme hanno creato la AssoPalaPizza, associazione di promozione e tutela della pizza in pala.

Una gran folla è intervenuta per tifare durante l'uscita della pizza dal forno e per applaudire il riconoscimento nel Guinness world record, il libro che ogni anno dal 1955 raccoglie tutti i primati del mondo. Viviana Falciano vive e lavora ad Aprilia, dove nel 2021 ha fondato il micropanificio Vivybakery, una start up diventata punto di riferimento per gli amanti del lievito madre con materie prime di altissime qualità. Un piccolo laboratorio domestico dove Viviana produce pane, pizze alla pala e specialità dedicate alle feste: un'attività che consente alla 35enne di conciliare il lavoro con il suo ruolo di mamma di due bambini. Viviana sforna infatti i suoi prodotti tre giorni a settimana prendendo ordini tramite social network o whatsapp e provvede lei stessa alla consegna a domicilio. Ora arriva questa grande soddisfazione che corona anni di sacrifici e di studio.

Stefano Cortelletti

