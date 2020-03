Priverno, record per Antonio Pucci: sforna 660 pizze in un'ora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ancora un record per Antonio Pucci, privernate doc e maestro pizzaiolo, trapiantato da tempo in Spagna, a Fuengirola, tra Marbella e Malaga, che è riuscito a salire sul podio nel concorso mondiale per il numero di pizze preparate in un'ora. Sono state infatti ben 660 quelle sfornate, un numero eccezionale, che ha reso felici quanti erano presenti alla performance ma soprattutto l'Istituto di Malaga per la ricerca e contro il cancro che colpisce i bambini, al quale è andato il ricavato della manifestazione.Il piazzaiolo di Priverno, viene definito dagli spagnoli come il più assiduo incettatore di premi internazionali, grazie alle sue qualità tecniche e all'impegno che mette in ogni iniziativa è riuscito anche questa volta a raggiungere l'obiettivo. «Per me - dice il pizzaiolo - si tratta dell'ennesima soddisfazione. Le pizze lavorate e... divorate dai presenti, sono state ben 660, un record che non pensavo di poter raggiungere. L'ho fatto non solo per la competizione, ma soprattutto in segno di solidarietà a chi ne ha bisogno, e in questo caso ai bambini malati». Antonio Pucci ha già vinto il Guinness 2011 per la pizza più lunga (un chilometro 142 metri), il record mondiale 2014 per la miglior pizza alla caprese, il record mondiale 2016 per la pizza alla Nutella)».