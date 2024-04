Il quartiere Toscanini cambia nuovamente volto e “perde” una strada, che diventerà pedonale. Si tratta di via Irlanda: la zona sarà chiusa al traffico veicolare e diventerà un’area pedonale a tutti gli effetti, con la realizzazione di un parco lineare e la ricucitura dei due lembi di verde del parco Sassoli, ai lati della carreggiata. L'area ospiterà attività ed eventi, mentre nel parco saranno installati tavoli, altalene, giochi, panchine, attrezzi sportivi, aree per basket e skaters. Verranno anche piantate nuove alberature e sarà previsto un sistema di recupero delle acque meteoriche, che alimenterà una fontana a raso nei mesi estivi; prevista poi illuminazione costante in tutte le aree del parco per garantire la sicurezza. Il traffico di mezzi pesanti verrà deviato su viale Europa, mentre i parcheggi di via Irlanda saranno spostati alle due estremità del parco, su via Toscanini e via Guardapasso. La strada interdetta al passaggio di camion, il limite di 30 km/h e i nuovi dossi garantiranno sicurezza anche ai residenti che affacciano su via Guardapasso.

NUOVA LUCE SU VIA GRECIA

Il secondo intervento riguarderà il parco di via Grecia, dove sono previste nuove fontanelle, una nel parco e una nell'area cani, e un nuovo impianto di illuminazione, per rendere lo spazio verde più sicuro e fruibile. "All’interno di quest’area andremo a realizzare un laboratorio di costruzione con gli abitanti, riadattando le tettoie ad oggi in uso nel parco Francia", spiegano i progettisti.

Nel parco Europa sarà potenziato l'uso del campo da bocce mediante la realizzazione di una copertura permanente, che consentirà l'uso del campo anche durante le giornate assolate; la tettoia è pensata affinché possa essere utilizzata anche come spazio di incontro quando non viene utilizzato il campo.

«Per il quartiere è un’occasione eccezionale. Via Irlanda diventerà un’area pedonale circondata dal verde, siamo certi che sarà un luogo attrattivo, dove ospitare eventi e iniziative che porteranno beneficio a collettività e attività commerciali», afferma il Comitato di quartiere Toscanini. «Se inizialmente, alla prima presentazione avvenuta qualche mese fa, il progetto non era stato ben accolto da alcuni residenti, preoccupati per le ripercussioni che la chiusura della strada poteva avere su traffico e parcheggi, ad oggi abbiamo notato un grande interesse da parte di tutti. Come tutte le novità, ci sarà solo bisogno di un periodo di assestamento per dare ai cittadini il tempo di abituarsi al nuovo assetto del quartiere», conclude il comitato di quartiere.