Sulla gestione dello stadio Quinto Ricci nuovo ricorso in tribunale

La vicenda dello stadio Quinto Ricci di Aprilia, al centro di una querelle giudiziaria tra il comune e la società Racing Ardea, tornerà ad essere dibattuta nelle aule di tribunale. Dopo che il Tar, a febbraio, aveva dichiarato improcedibile il ricorso proposto dalla Fc Racing Ardea, spiegando come non fosse quella la sede adatta per dirimere la controversia, la società torna all’attacco presentando il ricorso al tribunale civile di Latina. La prima udienza è prevista il 7 ottobre prossimo. Una storia che non sembra volersi proprio chiudere.

Il Racing Ardea chiede, in sostanza, l’annullamento della delibera di giunta del 10 agosto, relativa all’atto di indirizzo per il recesso unilaterale della concessione per l’utilizzo del Quinto Ricci e della seguente determinazione dirigenziale del 15 agosto con la quale veniva disposta la rescissione della stessa concessione sottoscritta nel 2019 tra Comune e Aprilia Racing Club, oggi Racing Ardea.

Al centro del contendere c’è una questione legata a soldi dovuti e non versati. Entrambi hanno presentato un conto alla controparte: 76mila euro di lavori straordinari realizzati dalla Fc Aprilia Racing Club che l’ente avrebbe dovuto riconoscere al concessionario, mentre il comune di Aprilia contesta il mancato pagamento di una somma pari a 32.868 euro. Ci sono poi gli oltre 111 mila euro, sempre contestati dall’ente alla Fc Aprilia Racing Club, per il mancato pagamento della corrente.

Insomma un ginepraio.

Ma secondo i legali della Fc Racing Ardea, prima Racing Aprilia, non sarebbero stati rispettati i tempi tecnici previsti sia per la deliberazione dell’atto di indirizzo volta al recesso immediato della concessione, sia per la susseguente determina dirigenziale del 15 agosto.

Nel frattempo l’impianto di via Bardi è tornato ad essere “vissuto” dalle società sportive apriliane, in primis il centro sportivo Primavera che sta disputando un buonissimo campionato di Eccellenza e che il prossimo anno, con le giuste condizioni legate allo stadio, potrebbe puntare alla promozione in serie D. Oltre alla società di Massimo Treiani, è presente anche l’Akkademy Aprilia, scuola calcio del presidente Raffaele Triola. Due realtà importanti che sono riuscite, grazie anche alla mediazione del Comune, a trovare un accordo sull’utilizzo degli spazi del Quinto Ricci. In attesa del bando per l’affidamento dell’impianto che dovrebbe arrivare entro l’estate. Perché l’obiettivo dell’ente comunale guidato dal sindaco Principi resta comunque quello di continuare sul percorso intrapreso: bando e affidamento dello stadio per la prossima stagione. Con la speranza che tutto ciò non venga mortificato e annullato l’autunno prossimo dai giudici del Tribunale di Latina.