Giornata ecologica in zona industriale: raccolte quasi tre tonnellate di rifiuti

Domenica mattina un gruppo di cittadini si è riunito davanti al campo da rugby di via della Meccanica e si è rimboccato le maniche per ripulire la zona industriale di Aprilia dai rifiuti abbandonati. Protagonisti della giornata ecologica sono stati i volontari di Aprilia Ecologica, sostenuti da Ciap, consorzio industriali Aprilia, Eurpack, Aprilia Rugby e Progetto Ambiente.

Durante l’intera mattinata, volontari e cittadini hanno raccolto centinaia di lattine e bottiglie di birra, rifiuti ingombranti, vetro, cicche di sigarette, plastica.

«La partecipazione attiva di molte persone alla raccolta dei rifiuti abbandonati è stata straordinaria e ci ha permesso di fare la differenza per l'ambiente e per la nostra comunità», commentano Aprilia Ecologica e Ciap. Anche il vicesindaco e assessore all'Ambiente Vittorio Marchitti ha partecipato attivamente alla raccolta per dare il buon esempio da amministratore: «Una domenica ecologica all'insegna della cura per la nostra città, per contrastare l'inciviltà di chi abbandona in strada ogni genere di rifiuti».

Secondo i dati della Progetto Ambiente, da oltre 100 sacchi raccolti per circa 2,5/3 tonnellate, ne sono stati recuperati il 60/70%, avviati a riciclo e recupero di materia: si tratta soprattutto di plastica, lattine e davvero molte bottiglie di vetro. «600 euro di vantaggi economici, tra costi di smaltimento in tmb e discarica evitati e ricavi da riciclo», commenta la Progetto Ambiente, che si occupa della raccolta differenziata in città.

La giornata ecologica si è conclusa in bellezza con un momento di convivialità, con il pranzo offerto da Aprilia Rugby ed Eurpack. «Continuiamo a lavorare insieme per mantenere pulita la nostra città e per promuovere comportamenti sostenibili» dicono i protagonisti dell’iniziativa, che danno appuntamento al 19 maggio, ma in un'altra location.