Colpo ai danni di un tabaccaio. Nel mirino dei ladri è finita un'attività commerciale situata in via Vallelata, alla periferia della città, proprio a ridosso del cavalcavia della Pontina. Ignoti hanno atteso che il titolare del tabacchi si allontanasse momentaneamente dal furgone, pieno di stecche di sigarette appena prelevate dal deposito, parcheggiato davanti al negozio ed in attesa di essere scaricato. Una disattenzione, probabilmente, che gli è costata cara.I ladri sono entrati in azione in maniera repentina e hanno letteralmente svuotato il mezzo. Sono bastati pochi secondi per compiere il furto. Poi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Al suo ritorno, quando i ladri erano ormai già lontani, il titolare si è accorto di essere stato derubato del carico di "bionde". Del colpo sono stati quindi avvisati i carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia. I militari di via Tiberio, giunti sul posto, hanno dato avvio alle indagini per risalire ai responsabili del furto. Il bottino è quantificabile in qualche migliaia di euro. Non è escluso che il tabaccaio sia stato seguito nel tragitto tra il deposito e il negozio.Ancora una volta a finire nel mirino dei ladri è un tabacchi. L'ultimo analogo episodio risale a questa estate, a fine luglio. Quella volta i malviventi colpirono la rivendita situata in via Nerone, una traversa di via Aldo Moro. In quel caso ad agire fu una banda composta da diversi uomini. I ladri tagliarono la saracinesca dell'attività per poi sfondare il vetro della porta d'ingresso. Una volta all'interno del tabacchi, lo hanno svuotato di sigarette. Poi sono fuggiti a bordo di un'auto rubata, ritrovata qualche giorno dopo, poco prima dell'arrivo dei carabinieri della caserma di via Tiberio. Un colpo dal valore di alcune migliaia di euro e che finora è rimasto senza responsabili.Alessandro Piazzolla