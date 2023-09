Sabato 16 Settembre 2023, 11:17

L'ALLARME

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Febbre dengue nella periferia di Cisterna, in località borgo Flora. Una residente della zona è stata ricoverata in ospedale al suo ritorno dal Brasile. La Asl ne ha dato immediata notizia alle autorità competenti, tra cui il Comune di Cisterna che da oggi e per tre giorni effettuerà una disinfestazione mirata dall'abitazione della donna per un raggio di 200 metri. I sintomi della febbre da dengue sono stati chiari: febbre alta accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle.Le condizioni di salute della donna ora sono stabili ma si è reso necessario il suo ricovero in ospedale sia per la temperatura molto elevata della febbre sia per tutti gli altri sintomi collegati alla puntura della zanzara. La diagnosi dei medici non è stata solo effettuata in base ai sintomi, ma da una più accurata ricerca che ha confermato il virus. Dalla Asl specificano che «la febbre dengue della donna in questione è stata rilevata dopo la puntura di una zanzara Tigre. Il rischio potenziale di un contagio esiste».Di origine virale, la dengue è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Il contagio diretto tra esseri umani non avviene. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.Per questo il rischio "potenziale" riferito dalla Asl esiste. Ma i medici rassicurano: «nel dubbio che la donna possa essere stata punta da una zanzara che sua volta possa trasmettere il virus ad altre persone è stato attivato il protocollo previsto in questi casi, ovvero la disinfestazione accurata della zona. Tutto è sotto controllo».A livello pubblico la disinfestazione, ovvero la lotta sistematica e continuativa alla zanzara che funge da vettore della malattia, è la misura più efficace per ridurre il rischio di epidemie di dengue. Privatamente diventano prioritarie pratiche comuni come l'uso di repellenti, vestiti adeguati e protettivi, zanzariere e tende. Dato che le zanzare sono più attive nelle prime ore del mattino, è particolarmente importante utilizzare le protezioni in questa parte della giornata. Non esiste un trattamento specifico per la dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane.Claudia Paoletti© RIPRODUZIONE RISERVATA