Sabato 16 Settembre 2023, 11:20

Latina, Pontinia e Sonnino per un totale di 59 alloggi popolari in corso di realizzazione da parte dell'Ater di Latina. Il presidente Enrico Dellapietà nei giorni scorsi ha svolto un sopralluogo nei cantieri per capire a che punto è la situazione. «A Latina in via Selene, per Porta Nord entro giugno 2024 potremo consegnare i 24 alloggi - spiega - La struttura di cemento è stata completata e collaudata, ora si procede alle tamponature».«Consegniamo appartamenti all'avanguardia - spiega Dellapietà - I nostri edifici sono dotati di servizi di qualità con investimenti e innovazioni importanti apportate sia in fase realizzativa strutturale, sia nella previsione di manutenzione, sia nelle singole unità abitative». Anche a Pontinia sono in fase di realizzazione 24 alloggi popolari, in via Bachelet, qui si sta procedendo agli interventi successivi alla chiusura delle opere strutturali. A Sonnino infine sono in corso le opere per la realizzazione di 11 alloggi. Presto al via anche altri due grandi progetti finanziati con i fondi del Pnrr: Vele e Nicolosi a Latina. «Per Le Vele sono stati assegnati i lavori finanziati in collaborazione con il Comune per un importo di 15 milioni di euro già assegnati. Qui l'ex Icos verrà abbattuto e ricostruito con servizi di Polizia, una biblioteca, l'asilo, il centro sociale e 40 alloggi, si collegherà con punto ciclopedonale alle due Vele che verranno anche queste abbellite».Altro importante cantiere è quello del Nicolosi, dove Ater ha 4 lotti: «Il secondo e il terzo sono già stati assegnati e la prossima settimana assegneremo il primo e quarto. In questo quartiere siamo proprietari di 70 appartamenti che verranno ristrutturati. Ci sarà un servizio di videosorveglianza collegato con la Questura, ristruttureremo la scuola con un centro polivalente e un nuovo asse viario». E il Nicolosi vede anche un altro progetto che riguarda le giovani generazioni: «Stiamo valutando la possibilità di assegnare alcuni alloggi agli studenti universitari per dare anche nuova linfa alla zona». Sempre nell'ambito del Pnrr stanno iniziando lavori di manutenzione straordinaria per il patrimonio immobiliare (8.000 alloggi) gestito dall'azienda per 19.5 milioni di euro. Assegnato l'intervento di demolizione e ricostruzione dell'edificio di via Virgilio a Latina, e si sta lavorando sul recupero di 120 alloggi liberati dagli assegnatari precedenti.Francesca Balestrieri