L'EVENTOAprilia si confronta con Viareggio, Venezia, Ivrea, Cento o Putignano per valorizzare il Carnevale. La Giunta ha approvato un'apposita delibera con la quale si sancisce l'adesione di Aprilia all'Associazione Italiana Carnevali e Tradizioni Culturali e Popolari (Carnevalia) creata a Viareggio qualche anno fa. «Si tratta di una delibera importante commenta l'Assessore al turismo Alessandro D'Alessandro perché ci consente di avviare un dialogo con organizzazioni più radicate e celebri, allo scopo di aumentare ancor di più la risonanza di uno degli eventi più preziosi per il nostro territorio, il Carnevale Apriliano. L'idea è quella di dare il giusto valore sia alla creatività e all'arte dei nostri carristi, sia agli sforzi corali e comunitari che si celano dietro l'organizzazione di questo evento». L'atto fa seguito al dialogo già avviato con l'Associazione: proprio nel corso dell'ultimo consiglio nazionale, lo scorso 3 febbraio, Aprilia è stata invitata ad esporre le proprie motivazioni e la ricchezza del contributo che l'evento assicurerà. La delibera viene inoltre approvata proprio nel corso di un anno particolare, che dopo anni e a causa del Coronavirus, non vedrà la storica sfilata per le vie del centro. Al suo posto, la Giunta ha approvato la scorsa settimana un programma di massima: ci saranno Figure carnevalesche artistiche posizionate tra le strade e le piazze, un'esposizione di costumi e un premio speciale per la maschera più bella tra i bimbi che si faranno fotografare alla Pro Loco.