Venerdì 15 Ottobre 2021, 05:02

I DATI

Triste primato per il Lazio e per Latina per le operazioni finanziarie sospette. A fornire i dati relativi al primo semestre 2021 è il report sull'antiriciclaggio dell'Ufficio Informazione Finanziaria della Banca d'Italia dal quale emerge che dopo Roma, che registra il maggiore trend di crescita in Italia, il territorio pontino si colloca al secondo posto nella regione. Tra le regioni il Lazio occupa la seconda posizione dopo la Lombardia con un aumento del 30% passando da 6.755 a 8.840 operazioni sospette segnalate. Un aumento che ha interessato tutte le province del Lazio. Nella capitale si sono registrate 7.765 operazioni sospette rispetto alle 5.989 del 2020 con un aumento del 29% mentre a Latina si è passati da 347 operazioni sospette a 452, a Frosinone da 247 a 335, a Viterbo da 108 a 180 e a Rieti da 64 a 108. «Le operazioni sospette spiega Gianpiero Cioffredi presidente dell'Osservatorio regionale per la Sicurezza e Legalità - riguardano principalmente le attività di riciclaggio connesse a criminalità organizzata, corruzione, evasione fiscale, fenomeni di frequente intrecciati fra loro. Questi dati ci indicano che è in atto un gigantesco reinvestimento di denaro delle mafie nel sistema produttivo romano e laziale. Le attività investigative prosegue Cioffredi - confermano come le organizzazioni criminali di tipo mafioso abbiano negli ultimi anni implementato le loro reti e capacità relazionali con i colletti bianchi e amministratori pubblici sostituendo l'uso della violenza con linee d'azione di silente infiltrazione. Le mafie tradizionali scelgono di investire i capitali di provenienza illecita a Roma e nel Lazio: la vastità del territorio e la presenza di numerosissimi esercizi commerciali, attività imprenditoriali, società finanziarie, consentono di mimetizzare gli investimenti».

E.Gan.

