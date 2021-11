Venerdì 5 Novembre 2021, 05:03

SANITA'

«La costruzione del nuovo Ospedale del Golfo non costituirà soltanto un pur importante evento sanitario, ma scalderà anche i motori dell'economia del territorio». Così il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti alla presentazione, ieri mattina a Formia, del progetto del nuovo Ospedale del Golfo, che sarà realizzato grazie a un finanziamento regionale di 85 milioni di euro nell'area dell'ex Enaoli, di proprietà della stessa Regione. Quindi, l'annuncio importante: lo studio di fattibilità del nuovo presidio ospedaliero ha ottenuto l'approvazione della Direzione centrale Patrimonio dell'Inail e l'Asl sta quindi procedendo con un bando europeo per l'affidamento della progettazione esecutiva, che partirà, secondo le previsioni, entro il primo semestre per passare poi il testimone all'Inail. La prima pietra è prevista ottimisticamente tra un anno e mezzo.

All'evento, che si è svolto in una tensostruttura allestita nella stessa area in cui sorgerà il nuovo polo ospedaliero, sono intervenuti anche l'assessore regionale alla Sanità Alessio D'Amato, il direttore generale dell'Asl di Latina, Silvia Cavalli, il presidente dell'Inail Franco Bettoni, il direttore tecnico del dipartimento e Rup Mauro Palmieri e consiglieri regionali e sindaci del sud pontino.

«PASSO DECISIVO»

Quello di oggi - ha affermato il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti - è un passo in avanti decisivo, una grande vittoria per tutti, ma soprattutto per questo territorio e per la sua comunità. Sembrava un sogno, ma invece siamo all'ultimo miglio e stiamo entrando in una fase di progettazione definitiva e di realizzazione. Uscire dal commissariamento vuol dire anche questo: tornare a investire in sanità. Stiamo realizzando un'opera importante in una posizione strategica che nasce all'interno di un piano di investimenti in edilizia sanitaria davvero straordinario, che ci fa entrare in una nuova fase storica e voltare definitivamente pagina.

Gli investimenti in sanità ha concluso Zingaretti non sono mai solo un capitolo di spesa, ma sono anche e soprattutto un volano straordinario per molti settori, dal lavoro, allo sviluppo, fino alle nuove tecnologie.

TAVOLO PERMANENTE

Oggi è una giornata importante ed entriamo in una fase operativa - ha osservato l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato -.C'è la copertura economica e parte il conto alla rovescia per un'opera strategica per tutto il territorio, per l'intera regione ma anche per l'Italia meridionale. Il fattore tempo è fondamentale per arrivare in breve tempo alla fase di cantiere dell'opera.

Ed ha subito dopo annunciato l'istituzione di una conferenza permanente «in cui, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale di Formia, dovranno essere affrontati problemi importanti come la mobilità, la depurazione delle acque reflue, ma anche la sistemazione di quelli che stanno oggi all'interno di questa area (Protezione civile, cooperativa Herasmus e altre associazioni, ndr). Il tavolo avrà il compito e l'onere di consentire agli autori della progettazione esecutiva di farla con cognizione piena di ciò che deve affrontare, per evitare poi problemi e lungaggini». Soddisfatto il sindaco Gianluca Taddeo «E' un passo avanti che rappresenta una precisa volontà delle parti interessate di realizzare una infrastruttura importantissima per tutto il comprensorio e che riesce a risolvere una serie di criticità del nostro ospedale».

Sandro Gionti

