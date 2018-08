Giuseppe Ippolito: «No alla psicosi, solo un caso su mille è mortale»

di Alessia Marani

Giuseppe Ippolito è il Direttore Scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, sostiene che «solo nell’1 per cento dei casi, il West Nile si manifesta in maniera grave» e che «solamente l’1 per mille sfocia in encefalite mortale». Dopo i decessi avvenuti a Ferrara e nel Veronese non c’è da preoccuparsi? «Non c’è da fare allarmismo, perché il West Nile, la cosiddetta febbre del Nilo Occidentale, non...