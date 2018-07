Tav, in Italia la boicottano mentre per gli altri è da Grand Tour

di Mario Ajello

Non è il primo caso, e purtroppo non sarà l’ultimo. Perché l’autolesionismo italiano ha una storia plurisecolare. Il caso è questo. È mai possibile che la Tav venga considerata nel mondo un’eccellenza italiana, e insieme europea, agli occhi del mondo e noi invece ce ne vergogniamo e vogliamo eliminarla, oltretutto pagando, autolesionismo chiama autolesionismo, penali con cifre astronomiche? Ma quale maledizione, la Tav è un’attrazione. Ma soprattutto per gli stranieri, che...