Sequestro Moro, Luciano Violante: «Continuano a non dire tutta la verità, vergognoso farli parlare come oracoli»

di Valentina Errante

L’ironia su Facebook dell’ex Br Barbara Balzerani, che due mesi fa chiedeva: «Chi mi ospita oltre confine per i fasti del 40ennale?», non è stata sufficiente a comprendere quale rischio incombesse sull’anniversario del sequestro Moro. Le interviste e lo spazio offerto ai protagonisti di quella stagione di sangue hanno creato un clima ambiguo, tanto da spingere il capo della polizia, Franco Gabrielli, a parlare di «oltraggio». Luciano Violante, ex giudice istruttore a Torino negli anni di piombo...