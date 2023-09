Sabato 30 Settembre 2023, 00:10

RIETI - Scoperta la targa in memoria di Aldo Moro, statista che dà il nome all’omonimo istituto d’istruzione superiore situato all’interno del polo didattico di Passo Corese. L’iniziativa seguita da un convegno al quale ha partecipato il professor Miguel Gotor, è stata organizzata dall’associazione socio – culturale “Francesco Sacco”. “È un’iniziativa alla quale abbiamo creduto e lavorato molto – spiega il vicepresidente dell’associazione, Carlo Desideri - per la quale ringraziamo l’interessamento delle istituzioni coinvolte e soprattutto la condivisione di intenti e il sostegno economico della Fondazione Varrone”. Rivolgendosi poi ai ragazzi, Desideri ha augurato loro “di cogliere il momento di crescita rappresentato da questa giornata con la speranza che la conoscenza che oggi acquisirete, insieme al senso della targa apposta all’ingresso della scuola, possano rafforzare in voi il senso di appartenenza e orgoglio di aver frequentato una scuola intitolata a uno dei più importanti statisti e personaggi politici della storia della nostra Repubblica”. Per il consigliere provinciale Franco Gilardi “ricordare Moro significa riportare in campo valori fondamentali che è indispensabile far camminare sulle gambe delle nuove generazioni. Il futuro, è inutile che ci nascondiamo, passa per Fara Sabina e per la Sabina tutta. Questo polo riunisce tanti e tanti giovani dei centri limitrofi e come Provincia stiamo lavorando, insieme alla presidente Roberta Cuneo, per creare un nuovo palazzetto e speriamo di poter comunicare a breve notizie positive”.