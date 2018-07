Piano pd, governo con M5S se saltasse la maggioranza

di Nino Bertoloni Meli

Lo chiamano già «il ribaltone due». Il primo risale al 1994, governo Berlusconi, caduto dopo otto mesi grazie al «tradimento» di Umberto Bossi che pugnalò alle spalle il Cavaliere, disarcionandolo da palazzo Chigi. Il secondo è da costruire, non è ancora avvenuto, ma più d’uno nei Palazzi della politica lo dà in fieri, se non in svolgimento, e riguarda l’attuale governo. La scommessa è che ben presto, a cavallo delle elezioni europee, Lega e M5S entrino...