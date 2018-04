La mamma della vittima rimasta alla Magliana e il film di Garrone: «Mancano ancora i complici del Canaro»

di Mauro Evangelisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«La vera storia di Giancarlo non è mai stata raccontata, non è stato ucciso dal Canaro, ma da altri di cui non si è mai parlato». Vincenzina stringe il ciondolo con la piccola foto del figlio che porta sempre al collo. «Lo sogno ogni notte. Solo che nelle ultime settimane lo sogno al camposanto». Ferma il pianto, si alza in piedi, lascia per un attimo il divano di un appartamento alla Magliana, quartiere tranquillo di Roma, che porta stancamente con sé un marchio legato alla banda e alla...