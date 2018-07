«Kaos vittima di un infarto», l’autopsia smentisce il padrone del cane-eroe di Amatrice

di Stefano Dascoli

L’AQUILA Kaos, il cane eroe di Amatrice, Norcia e di tante altre emergenze, non è morto avvelenato, ma molto probabilmente a causa di una grave patologia acuta, forse cardiaca. In attesa dell’ufficialità dei referti – per alcuni di essi occorrerà un lasso di tempo molto lungo – chi ha potuto esaminare in questi giorni la carcassa del pastore tedesco, all’istituto zooprofilattico di Teramo, non ha avuto molti dubbi. Il quadro è compatibile con quello di una morte naturale, ipotesi che...