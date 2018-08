Bongiorno: «Sui "furbetti" della Reggia andrò a fondo, l’assenteismo colpa anche dei dirigenti»

di Paolo Mainiero

Il governo non farà sconti, sarà inflessibile nella battaglia contro l’assenteismo, assicura Giulia Bongiorno, ministro della Pubblica amministrazione. Ministro, come commenta la vicenda di Caserta? «Intendo approfondire ogni profilo di quanto accaduto presso la Reggia di Caserta e chiederò gli atti al ministero competente. Su questa vicenda andrò fino in fondo. In generale, è indispensabile che nella lotta all’assenteismo si vada avanti senza se e senza ma colpendo non solo i dipendenti...