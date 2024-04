Npc non esce dal tunnel, arriva anche il ko a Caserta: 84-69. Settima sconfitta nelle ultime 8 gare

RIETI - Arriva il terzo ko consecutivo per la Npc Rieti nel recupero della ventottesima giornata del girone A di Serie B. Amarantocelesti che cadono contro il fanalino di coda Caserta 84-69. I campani prendono il largo nel secondo periodo, complice un attacco reatino che fatica e una difesa sulle gambe. Non bastano Cassar e Sulina (17 e 14 punti) per evitare la settima sconfitta nelle ultime otto gare.

Primo quarto

Attacchi sicuramente meglio delle difese in avvio di gara: Zucca schiaccia rispondendo all’inchiodata di Pagano, Markovic replica all’ex Cavallero (6-4). Il primo strappo prova a darlo Caserta con un Alibegovic ispirato a campo aperto: la sua tripla vale il 15-8 e porta coach Ponticiello al time-out. L’attacco amarantoceleste si sblocca affidandosi a un buon Sulina che trova 8 punti consecutivi per accorciare prima dei liberi di Cassar che portano la Npc Rieti sul meno 1 (21-20). Il colpo di coda della prima frazione di gioco è però di un ispirato Paci, altro ex di turno che inchioda sulla sirena il 25-22.

Secondo quarto

Male l’attacco reatino in avvio di secondo quarto con Caserta che non resta a guardare, approfitta e in un amen vola in doppia cifra di vantaggio grazie a Lucas e Cavallero (35-25). Cassar sembra essere l’unica risorsa offensiva amarantoceleste (suoi i 7 punti della Npc segnati nei primi sette minuti di quarto). Troppe palle perse di Rieti e tanti i contropiedi subiti dalle ripartenze casertane che con un Paci in grande spolvero firma il 44-29. Il canestro di Melchiorri non cambia la sostanza: Lucas manda Caserta all’intervallo lungo avanti di 16 punti dopo un eloquente parziale di 23-10: 48-32 prima della seconda parte di gara.

Terzo quarto

Markovic e Sulina provano a ricucire con un parziale di 2-9 ma l’ex Cavallero punisce dalla lunga (53-41).

Caserta mette più energia e in contropiede colpisce con Cavallero che schiaccia per il 62-47. Ancora Cavallero dalla distanza che dimostra di essere un ex dal dente avvelenato: 20 punti e 66-47 per i campani. Sulina e Markovic provano a contenere l’emorragia (68-50).

Quarto quarto

L’attacco di Rieti non gira, Caserta sporca tanti palloni e in attacco, in fiducia, vola sul più 21 (72-51). Cassar e Markovic riescono a rosicchiare qualche punto ad appena 4 minuti dal termine della gara (74-60). Caserta accelera un minimo e torna immediatamente sul più 20 (82-62). Spazio anche per Margarita, Sane e Reginaldi nel finale. Caserta vince 84-64.

Tabellini

Caserta – Npc Rieti 84-66

Parziali: 25-22; 23-10; 20-18; 16-16

Quintetti

Caserta: Vitale, Cavallero, Alibegovic, Pagano, Paci

Npc Rieti: Sulina, Markovic, Da Campo, Del Sole, Zucca

Caserta: Lucas 9, Alibegovic 16, Mastroianni 6, Vitale 5, Vaccaro, Cavallero 20, Pagano 4, Paci 12, Pisapia, Sergio 8, Domenico, Mehmedoviq 4. All. Dell’Imperio

Npc Rieti: Mele, Da Campo 7, Markovic 13, Melchiorri, Cassar 17, Del Sole 4, Sulina 11, Zucca 11, Novelli, Reginaldi, Margarita, Sane. All. Ponticiello

Arbitri: Simone Settepanella di Roseto degli Abruzzi (TE) e Davide Valletta di Montesilvano (PE)