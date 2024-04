Npc, espugnare Caserta in chiave playout per avvicinare Desio e Cassino

RIETI - Mercoledì di campionato per la Npc Rieti, stasera attesa dal confronto con la Paperdi Caserta dell’ex Tomas Cavallero, pronto a prendersi una rivincita al PalaPiccolo (ore 20.30). Si tratta del recupero della 28esima giornata di campionato: per i casertani è l’ultima spiaggia, con una sconfitta sarà retrocessione diretta in serie B interregionale, mentre la Npc deve tornare alla vittoria per tentare di raggiungere Desio e Cassino e soffiare così ad una delle rivali il miglior posizionamento per il playout.

Il coach Ponticiello presenta così la gara: «A Caserta vogliamo giocare un match non condizionato dalle paure che hanno prevalso sabato - ha spiegato il tecnico partenopeo Francesco Ponticiello, ex della partita - È un’occasione per tornare a giocare con l’aggressività che è necessaria per vincere».



Così in campo

Paperdi Caserta: 0 Lucas, 1 Alibegovic, 3 Mastroianni, 8 Vitale, 10 Vaccaro, 15 Paci, 17 Cavallero, 32 Sergio, 33 Ferraro, 77 Mehmedoviq. All. Dell’Imperio.

Npc Rieti: 0 Sane, 4 Mele, 6 Da Campo, 8 Markovic, 11 Melchiorri, 14 Cassar, 21 Del Sole, 27 Sulina, 33 Zucca, 97 Reginaldi, 98 Novelli, 99 Margarita. All. Ponticiello.

Arbitri: Settepanella di Teramo e Valletta di Pescara.