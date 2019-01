Barone dopo le dimissioni: «La Normale ostaggio di sinistra e sovranisti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professor Barone, lei voleva allargare la Scuola Normale di Pisa, portando la sua eccellenza anche a Napoli. Non ce l’ha fatta e si è dovuto dimettere.«Si sono intrecciati due fenomeni. Il localismo leghista e una sorta di grillismo o di sinistrismo o di assemblearismo dei docenti e degli studenti. Visioni apparentemente opposte hanno trovato la convergenza e nel documento del Senato accademico si è arrivati a dire che io avrei attentato alla tradizione democratica della Scuola Normale. Invece volevo soltanto, sulla base della legge, cominciare a diffondere nel Mezzogiorno, e precisamente all’università Federico II di Napoli, un modello di istruzione molto qualificata».«Loro non si definiscono conservatori. Sostengono che si debba conservare il loro privilegio e la loro eccellenza, ma che queste devono restare uniche. Per il resto, dicono che bisogna lavorare per la diffusione del diritto allo studio».«Si sono sommati tre sovranismi: politico, accademico, studentesco. E hanno vinto».«Colpevoli nello steso modo. La posizione del Carroccio è stata schizofrenica. Loro hanno scritto la legge, proprio il ministro lumbard Bussetti, sulla possibilità che la Normale si diffondesse. Poi il sindaco Conti e il parlamentare leghista pisano Ziello hanno imposto lo stop. E al ministero hanno accettato questa cosa. Lo dico perché ero presente alla riunione a Roma».«Silenzio assoluto».«Il Pd? Esiste? Il presidente toscano Enrico Rossi all’inizio aveva detto qualcosa ma poi basta. E nessun altro ha più aperto bocca. E’ stata la politica tutta e l’intero mondo accademico, con la generosa eccezione degli oltre 300 professori sia italiani sia stranieri che hanno sostenuto la mia iniziativa, a voler sopprimere questo allargamento che avrebbe portato eccellenza al Sud. Non sto dicendo che la Federico II non è eccellenza. E’ solo che il modello di una scuola autonoma e governata da chi lo sa fare, cioè il modello Normale, al Mezzogiorno sarebbe servito moltissimo».«L’idea era che negli anni sperimentali avremmo governato noi la Scuola a Napoli e poi sarebbe diventata indipendente: cioè un’altra Normale gestita da se stessa. Da tempo ciò è accaduto in Francia. Dove alla fondazione napoleonica della Normale di Parigi sono succedute le prestigiose sedi di Lione (1880), Cachan (1912) e Rennes (1994)».«Spero di no.Spero che la Federico II faccia una scuola d’eccellenza, ma ora è sicuramente più difficile e non sarà il modello Normale».«Su questo c’è una discussione in corso. Io penso che si debba aprire perché è troppo chiusa e autoreferenziale».«La demagogia è parte naturale del mondo giovanile e l’estremismo è una malattia infantile. Ho fatto il ‘68, figuriamoci se mi spaventano le proteste dei ragazzi. Fanno il loro mestiere. Il problema sono i professori».«Mi danno dell’assolutista, del sovrano, del despota. E mi sembra incredibile».«Le rispondo così. Al governo in Italia ci sono leghisti e grillini. La loro alleanza è simile a quella che sulla Normale si è formata tra amministratori locali da una parte e professori e studenti dall’altra».«Bisogna mettere in comunicazione e creare osmosi tra questi due mondi. All’estero si fa così. L’Ecole normale supérieure di Parigi è 50 volte più grande di noi. Qui invece vige il pregiudizio che piccolo è puro e piccolo è bello. Questa è purtroppo un’impostazione politico-culturale trasversale. L’avevo sottovalutata».«Lo so. E le dico che la risposta giusta, anche nel campo dell’istruzione, è quella di contemperare aspetti locali e aspetti nazionali. La Normale al Sud poteva essere anche un modo per tenere cucito questo Paese».«Sì. Non avevo capito fino a che punto la Scuola di Pisa viene vissuta come un acquario da chi la abita. Sono qui da 10 anni e non mi ero accorto fino in fondo di questo aspetto. Avevo capito male io».