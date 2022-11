Tuvalu, la nazione che sta sparendo crea una sua versione digitale nel Metaverso per "sopravvivere"

Può una nazione intera "sdoppiarsi" per evitare di scomparire a causa dell'innalzamento dei mari? La risposta è sì. Il Pase in questione è Tuvalu, uno Stato insulare polinesiano (11mila abitanti) nel mezzo dell'oceano Pacifico a metà strada tra le isole Hawaii e l'Australia.

Il ministro degli Esteri di Tuvalu, Simon Kofe, ha dichiarato martedì, al vertice sul clima COP27, che il governo dell'isola è ormai da tempo alla ricerca di soluzioni alternative per la sopravvivenza del suo Paese, quanto meno da un punto di vista giuridico, da qui l'incredibile annuncio: Tuvalu diventerà la prima nazione digitalizzata nel metaverso.

«La nostra terra, il nostro oceano, la nostra cultura sono i beni più preziosi della nostra gente e per tenerli al sicuro dai pericoli, qualunque cosa accada nel mondo fisico, li sposteremo nel Metaverso», ha dichiarato Kofe.

Simon Kofe aveva già attirato l'attenzione globale durante la COP26 dello scorso anno, quando durante il suo collegamento da remoto è apparso in piedi nelle acque delle spiagge di Tuvalu per mostrare come il cambiamento climatico fosse una seria minaccia per la sopravvivenza dell'isola. Tuvalu sarà dunque il primo paese a replicarsi nel metaverso, cosa che ha già fatto le città di Seoul, entrata nel metaverso per fornire servizi amministrativi e consolari.

«L'idea è di continuare a funzionare come stato, oltre a preservare la nostra cultura, la nostra conoscenza e la nostra storia in uno spazio digitale", ha detto Kofe.

