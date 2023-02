Ruba yacht, viene travolto da un'onda anomala e la polizia lo salva in elicottero

Sono state 48 ore selvagge per Jericho Labonte. Secondo la polizia di Astoria, Labonte ha rubato uno yacht da 160.000 dollari dal porto di Astoria, l'ha pilotato con il mare mosso fino alla foce del fiume Columbia e ha dovuto essere salvato in elicottero dopo che l'imbarcazione ha iniziato ad imbarcare acqua.

Gli agenti stavano cercando l'uomo da mercoledì, quando sono stati avvertiti di un video che ha pubblicato sui social media. Nel primo pomeriggio di venerdì, la Guardia Costiera ha condiviso uno straordinario video di un salvataggio. Mentre il ricercato si avvicinava alla nave, una grande onda si è schiantata contro l'imbarcazione, facendola ribaltare.

⚡️The USCG Pacific Northwest Sikorsky HH-60J Jayhawk (6009) helicopter successfully rescued a passenger from a capsized ship with the help of a rescue swimmer. Astoria - Oregon - USA. pic.twitter.com/fzu1xXUA16

— Avia.Pro - War News, events, media (@avia_pro) February 5, 2023