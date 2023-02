Sabato 4 Febbraio 2023, 16:32 - Ultimo aggiornamento: 16:38

Anziani truffati che dilapidano le loro pensioni. Il New York Times dedica un'inchiesta alle cosiddette truffe romantiche di cui rimangono vittime sempre più stesso gli anziani che, per correre dietro a un'amore fittizio, magari cominciato via mail, bruciano i risparmi di una vita. È un fenomeno comune negli Stati Uniti e sta assumendo proporzioni preoccupanti: secondo i dati della Federal Trade Commission, nel 2020 le truffe sentimentali hanno fruttato 139 milioni di dollari agli adulti dai 60 anni in su, rispetto agli 84 milioni dell'anno precedente. Succede spesso anche in Italia. La Polizia postale ha diffuso i dati: nel 2021 c'è stato un aumento del 118% di casi rispetto all'anno prima. Ma non è facile circoscrivere le truffe perché, per vergogna, spesso, le vittime - una volta scoperto l'inganno - non denunciano.

È importante sapere però che dietro queste frodi c'è una macchina ben oliata. I truffatori usano i siti di incontri per predare le persone sole, in particolare quelle più anziane, in uno schema che si è accelerato durante la pandemia.

Come inizia la truffa: la richiesta di amicizia di un affascinante sconosciuto

Come funzionano le truffe romantiche? Il quotidiano americano racconta diverse esperienze. Sola a casa, mentre il Covid-19 si diffondeva nell'estate del 2020, Kate Kleinert decise di accettare la richiesta di amicizia su Facebook di un affascinante sconosciuto. Lui si descriveva come un medico norvegese che lavorava in Iraq e si faceva chiamare Tony. Dopo un paio di mesi di comunicazioni quotidiane su app di messaggistica criptate, Tony iniziò a chiedere denaro. A dicembre 2020, la signora Kleinert, 69 anni, aveva dato a Tony e a due persone che sostenevano di essere i suoi figli circa 39.000 dollari in carte regalo. La truffa ha divorato i risparmi della signora Kleinert, l'assicurazione sulla vita del suo defunto marito, la sua pensione e il suo reddito dalla previdenza sociale, lasciandola sul lastrico. La signora Kleinert, che all'epoca viveva a Glenolden, in provincia di Filadelfia, e ora vive nella contea di Lancaster, si è rivolta alla polizia locale e poi alla polizia di Stato. Le fu detto che non potevano fare nulla. «La perdita che fa più male è quella di aver perso il suo amore e la famiglia che pensavo di avere», ha detto al NYT.

Lo schema della truffa gira su un cardine: la solitudine della vittima

Secondo gli esperti, il truffatore della signora Kleinert ha seguito un tipico schema: ha dichiarato di essere un professionista che lavora all'estero, ha sfruttato la solitudine della vittima per stabilire rapidamente un legame, ha costruito un futuro immaginario con lei e poi ha pianificato un incontro di persona che dipendeva dalla disponibilità della vittima a consegnare del denaro. «Ho visto anziani ipotecare le loro case, prendere in prestito grandi somme di denaro dai loro vicini, svuotare i loro conti pensionistici», ha detto Michael Delaney, un avvocato di Chicago specializzato in diritto degli anziani.

«Per me è assolutamente sorprendente quanto denaro possa essere prelevato dal conto di un anziano prima che qualcuno se ne accorga e lo fermi». Perché gli anziani sono presi di mira? Mentre i giovani hanno maggiori probabilità di cadere vittime di truffe online, gli anziani sono più suscettibili alle truffe romantiche. Il motivo, secondo gli esperti, è semplice: di solito hanno più soldi.

Peaches Stergo, la donna accusata di frode telematica nel caso federale che coinvolge un sopravvissuto all'Olocausto, ha ottenuto circa 2,8 milioni di dollari dalla vittima, un uomo di 87 anni di Manhattan che aveva conosciuto su un sito web di incontri. I procuratori federali hanno detto che ha usato parte del denaro per pagare un appartamento in Florida, camere al Ritz Carlton, lingotti d'oro, una Corvette, orologi e vestiti di lusso.

Secondo l'F.T.C., nel 2021 la perdita mediana di una truffa amorosa per le persone di 70 anni e più è stata di 9.000 dollari, rispetto ai 2.400 dollari di tutte le fasce d'età. «Quando gli anziani perdono denaro», ha dichiarato Amy Nofziger, direttore del supporto alle vittime di frode dell'AARP, «perdono più denaro perché hanno più denaro da perdere».

L'FBI ha lanciato l'allarme per le truffe romantiche

Secondo l'FBI, nel 2021 gli americani di tutte le fasce d'età hanno versato più di un miliardo di dollari ai truffatori, rispetto ai 362 milioni del 2018. I siti di incontri possono essere ritenuti responsabili? La sezione 230 del Communications Decency Act conferisce alle piattaforme online, compresi i siti e le app di incontri, l'immunità dalla responsabilità per i contenuti pubblicati dai loro utenti.

«Nonostante la dimostrazione incontrovertibile che la persona di cui pensano di essere innamorati non è quella che dice di essere e che il denaro non viene usato per quello che dice di essere usato, difenderanno lo sfruttatore con ogni mezzo», spiega chi ha seguito questi casi da vicino. Di solito, deve intervenire uno dei figli adulti della vittima per porre fine alla situazione. È quello che è successo nel caso di frode telematica che ha coinvolto il sopravvissuto all'Olocausto a New York. Quando la vittima si è confidata con il figlio, i 62 assegni che aveva emesso nel corso di quattro anni erano già stati incassati.

Dopo aver perso tutti i suoi soldi, racconta il NYT, la signora Kleinert ha cercato di rafforzare la sua privacy online. Ma dopo che un incendio ha distrutto la sua casa e un amico ha creato una pagina GoFundMe per aiutarla, ha scoperto di essere ancora vulnerabile. Dopo mesi di silenzio, Tony si è rimesso in contatto con lei per chiederle altri soldi. «So che hai dei soldi», ha detto lui, «ho visto la tua pagina GoFundMe».

