Tom Brady, il campione di football americano e la modella Gisele Bundchen

Il campione americano di football Tom Brady ha finalmente deciso di annunciare il suo ritiro, senza ripensamenti. Sono molti i tifosi tristi per via della sua decisione mentre gli utenti del web e dei social ipotizzano un ritorno di fiamma con la modella Gisele Bundchen, sua ex moglie. Il suo addio annunciato e poi rimangiato era stato tra i motivi alla base della separazione.