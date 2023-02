Pallone-spia cinese sugli Usa, cosa significa? Schermaglia strategica, il pallone non è controllabile

Il pallone-spia cinese che ha sorvolato i cieli statunitensi e che ora si trova sull'Atlantico rischia di far precipitare le relazioni diplomatiche tra Washington e Pechino. La Cina si è detta rammaricata per "l'ingresso involontario" di quello che ha definito un pallone sonda meteorologico civile nello spazio aereo americano.

"La parte cinese continuerà a comunicare con la parte statunitense e gestirà adeguatamente questa situazione inaspettata causata da forza maggiore", ha dichiarato in una nota il ministero degli Esteri del gigante d'Oriente. Se Blinken fosse andato a Pechino, la sua visita sarebbe stata dominata dall'incidente del pallone a scapito di altre questioni chiave, tra cui Taiwan e gli scontri economici. Ma politicamente, con i repubblicani sul "piede di guerra", andare avanti con la spedizione diplomatica avrebbe fatto sembrare che l'amministrazione del presidente Joe Biden non fosse sufficientemente dura con la Cina.

NESSUN ALLARME DELL'INTELLIGENCE

Il Pentagono sostiene di aver seguito il pallone - delle dimensioni di tre autobus, secondo un funzionario della Difesa, con pannelli solari lunghi una cinquantina di metri e che vola nella stratosfera (dai 15 ai 60 chilometri anche se di fatto il limite di questi velivoli è di circa 40 chilometri) - per diversi giorni, ma ha deciso di non abbatterlo. Ha ragionato che il pallone stava volando ben al di sopra delle rotte aeree commerciali e militari e che non rappresentava una minaccia per l'intelligence. Questa sembra una posizione ragionevole poiché - come spiega la Cnn - è noto che i satelliti di sorveglianza cinesi (che hanno una capacità di spionaggio enormemente maggiore, nemmeno paragonabile ai palloni-sonda) orbitano regolarmente sopra gli Stati Uniti. Inoltre è annunciato un secondo pallone sonda spia di presunta origine cinese in arrivo da sud, dal Messico.

E i funzionari hanno affermato che non è la prima volta che gli Stati Uniti hanno rintracciato uno dei palloni di Pechino durante questa e le precedenti amministrazioni: in realtà la tecnologia attuale permette di avvistare o individuare ogni oggetto, anche mirelativamente minuscolo, che si leva in cielo. Quindi la decisione di rivelare ufficialmente la presenza del pallone è prettamente politica e lagata al periodo attuale. E poi gli stessi Usa sono grandi esperti di questi palloni per usarne in quantità: sanno bene che i risultati di questi sorvoli spia sono quasi sempre deludenti.

Questa,a ogni modo, non è certo una situazione di pericolo DEFCON-1. Ma il pallone, abbattile con facilità in ogni istante e con mezzi che non causano rischi a chi trova qualche decina di migliaia di metri più sotto, è l'esempio lampante che la relazione geopolitica più critica del mondo è così tesa, in entrambi i Paesi, che qualsiasi incidente può scatenare un nuovo ciclo di recriminazioni. Questo è ciò per cui Blinken si stava recando a Pechino.

IL FRONTE REPUBBLICANO ATTACCA BIDEN



I repubblicani - sempre desiderosi di ritrarre Biden come tenero con la Cina, anche se in realtà è stato duro almeno quanto l'ex presidente Donald Trump - sono in allarme per ciò che stanno descrivendo come una violazione della sovranità degli Stati Uniti. “Le informazioni suggeriscono fortemente che il Dipartimento della Difesa non ha agito con urgenza nel rispondere a questa incursione nello spazio aereo da parte di un pallone di sorveglianza ad alta quota. Nessuna incursione dovrebbe essere ignorata e dovrebbe essere gestita in modo appropriato ", ha affermato il senatore repubblicano del Mississippi Roger Wicker, del comitato per i servizi armati. Il portavoce repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha chiesto un briefing sul pallone per i leader del Congresso della "Banda degli Otto". "Lo sfacciato disprezzo della Cina per la sovranità degli Stati Uniti è un'azione destabilizzante che deve essere affrontata e il presidente Biden non può tacere", ha commentato il repubblicano della California.

IL PALLONE NON E' CONTROLLABILE

È giusto chiedersi perché la Cina abbia inviato un pallone di sorveglianza sugli Stati Uniti prima della critica visita di Blinken. Sembra poco probabile che si tratti di una deliberata provocazione. Forse Pechino ha perso il controllo del suo pallone che in realtà non è di fatto controllabile: al più se ne può variare la quota per un limitato numero di volte per intercettare questa o quella corrente aerea, ma di fatto la direzione di voo resta ancorata al fato e alle condizioni meteo.

Tuttavia, se in questo momento, a parti invertite, un pallone statunitense venisse lanciato attraverso la Cina continentale, è probabile che il governo del presidente Xi Jinping trarrebbe il massimo valore propagandistico dall'incidente. “La Cina è un Paese responsabile. Agiamo in conformità con il diritto internazionale. Non abbiamo intenzione di violare lo spazio aereo di altri Paesi. Speriamo che le parti interessate gestiscano la questione con calma", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Mao Ning.

Nel frattempo, giovedì sera il Canada ha dichiarato che sta anche monitorando i movimenti del pallone e collaborando con i partner americani, compreso il monitoraggio di un potenziale secondo incidente.