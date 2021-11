Gran Bretagna, mamma di 22 figli: per Natale spende oltre 5mila sterline in regali

Un Natale all'insegna dei regali quello che si appresta a passare la numerosissima famiglia di Sue Radford. La signora inglese, 46 anni, madre di ben 22 figli ha raccontato alla stampa che quest'anno prevede di spendere circa 5mila sterline per comprare doni da consegnare ai suoi figli il 25 dicembre.

APPROFONDIMENTI GRAN BRETAGNA Great British Bake Off, Giuseppe è il primo italiano a... IL CASO Tesoro dell'età del bronzo scoperto da una tredicenne USA Ringraziamento, cos'è e com'è nata la festa

Intanto, con l'aiuto di tutti i componenti, la più numerosa famiglia d'Inghilterra ha montato e addobbato l'albero di Natale nel loro giardino a Morecambe, nella zona del Lancashire. Anche gli anni scorsi Sue ha raccontato di aver speso circa 5mila sterline in regali, pari a circa 100-250 pound per ciascuno dei figli.

La tradizione del Natale a casa di Sue Radford

Sue di solito incarta a mano ogni regalo che acquista. Complessivamente infatti lei e suo marito Noel consumano circa 70 rotoli di carta da regalo ogni anno. Il padre di famiglia inoltre cucina un tacchino del peso di 7-10 chili con patate e cavolini di Bruxelles.

Le entrate della super famiglia

I Radford si mantengono grazie alla loro pasticceria, la The Radford Pie. «Non è assolutamente vero che siamo ricchi, come molti credono», così Sue in un video caricato sul loro canale YouTube. «Esser ricchi per me significherebbe avere una grande villa, super car e qualche barca. Assolutamente non è così», ha spiegato. La super famiglia si finanzia anche con alcune sponsorizzazioni di brand pubblicizzate sul loro canale Instagrram e YouTube.

Tesoro dell'età del bronzo scoperto da una tredicenne: asce e manufatti sottoterra del 1.300 a.C.

I componenti

In 19 oggi vivono in casa con i due genitori mentre i figli maggiori Chris, 31 anni, e Sophie 26, si sono trasferiti anche se spesso tornano a far visita alla casa di famiglia.

Dentro le mura domestiche vivono Chloe, di 25 anni, Jack, di 23, Daniel, di 21, Luke, di 20, Millie, di 19, la diciottenne Katie, James, di 17 anni, Ellie, di 15, Aimee, di 14, Josh, di 13, Max, di 12, Tillie, di 10 e i più piccoli Oscar, nove anni, Casper, di otto, Hallie, di cinque, Phoebe, di quattro, Archie, di tre, Bonnie di due e la piccola Heidie. Il loro diciassettesimo figlio Alfie è nato morto nel 2014.

Figlia denuncia il ginecologo della madre: «La mia malformazione congenita è causa sua»