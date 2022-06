Macron e la telefonata a Putin prima della guerra: «Fermati». E lui: «Scusa, sono in palestra»

Il tentativo estremo prima dell'invasione. Dall'altro lato il disinteresse totale ad ascoltare, a trattare. Tensione alle stelle fra Emmanuel Macron e Vladimir Putin in uno degli ultimi colloqui telefonici prima dell'attacco russo in Ucraina del 24 febbraio: a testimoniarlo, la trascrizione della trattativa fra i due leader, con il francese che tenta di arginare il russo e di convincerlo, invano, a trattare. A Macron che gli offre la possibilità di incontrare il presidente americano, Joe Biden, Putin risponde: «per essere sincero, volevo andare a giocare a hockey; ti parlo dalla palestra, devo cominciare degli esercizi, ma prima chiamerò i miei consiglieri».

Macron-Putin, la trascrizione della telefonata

La trascrizione del colloquio telefonico, uno dei tanti fra Macron e Putin prima dello scoppio delle ostilità, fa parte di un documentario televisivo che sarà trasmesso giovedì prossimo dalla tv pubblica France 2. Si tratta di 9 minuti di conversazione fra i due capi di stato, che si svolsero il 20 febbraio, 4 giorni prima dell'inizio dell'offensiva russa. Putin parte subito all'attacco: «tu e il cancelliere Scholz - accusa - mi avete detto che Zelensky è pronto a fare un gesto, che aveva pronto un progetto di legge per applicare gli accordi di Minsk...in realtà, il nostro caro collega signor Zelensky non fa niente. Vi mente». Poi punta il dito contro lo stesso Macron: «hai detto che bisogna rivedere gli accordi di Minsk». Il francese protesta: «non l'ho mai detto Vladimir, ho detto che bisogna applicarli, che bisogna rispettarli e non ho la tua stessa lettura degli ultimi giorni».

A must read - transcript of Macron & Putin call days before the war filmed in new documentary. https://t.co/9vYt0qALlj — Maria Tadeo (@mariatad) June 25, 2022

La discussione sui «separatisti»

Poi la discussione si infervora sui «separatisti»: «non sono loro che devono fare proposte sulle leggi ucraine», protesta Macron. E sulla lettura degli accordi di Minsk, rincara la dose: «non so dove abbia imparato il diritto il tuo esperto giurista». Putin si irrigidisce: quello di Kiev «non è un governo democraticamente eletto, hanno preso il potere con un colpo di stato, c'è stata gente bruciata viva, è stato un bagno di sangue e Zelensky è uno dei responsabili». Macron chiude il discorso: «delle proposte dei separatisti non ce ne importa niente». Putin ribatte: «ascoltami bene. Mi senti? Te lo ripeto, quelli che tu chiami separatisti, hanno reagito alle proposte delle autorità ucraine. Che poi, alle loro risposte, non hanno dato seguito». «Grazie comunque, Vladimir, se c'è qualcosa chiamami», si raccomanda Macron chiudendo la conversazione. Al che Putin risponde in francese: «Je vous remercie Monsieur le président» (la ringrazio signor presidente).