Sergei Surovikin, chi è il generale (accusato di corruzione e brutalità) a cui Putin ha affidato le Forze Armate russe

Terremoto al vertice delle Forze Armate al servizio di Vladimir Putin. Dall'inizio di giugno l'alto comando russo ha rimosso numerosi generali da ruoli di comando operativo, tra i quali il comandante delle forze aviotrasportate (VDV), generale-colonnello Andrei Serdyukov, e il comandante del gruppo dell'esercito meridionale (SGF), generale Alexander Dvornikov.

Lo scrive l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla situazione nel Paese. Secondo il rapporto, pubblicato dal ministero della Difesa su Twitter, Dvornikov verrà sostituito dal colonnello-generale Sergei Surovikin, la cui carriera soffre da oltre trent'anni di accuse di corruzione e brutalità.

(5/5) Command of the SGF is likely to transfer to Colonel-General Sergei Surovikin, as SGF continues to perform a central part in Russia’s offensive in the Donbas. For over thirty years, Surovikin’s career has been dogged with allegations of corruption and brutality.

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022