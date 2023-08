Mykonos, 520 euro per due drink e due stuzzichini. La denuncia delle turiste: «Avevamo chiesto un drink da 20 euro. Il titolare ci ha prese in giro»

Folla di turisti per l'estate 2023 a Mykonos. Pare proprio che l'isola greca stia battendo, in presenze di vacanzieri, anche la tanto amata Ibiza e le attività recettive (si dice) ne stiano approfittando. A finire al centro delle polemiche è un famoso (quanto criticato) ristorante per i suoi prezzi. E non è la prima volta che accade. Stavolta la "vittima" è Amber Pace, 25 anni di New York, in vacanza a Mykonos con una sua amica. Le ragazze decide di fermarsi nel noto DK Oyster Bar per prendere un drink ma rimangono basite dal conto che gli portano. Nonostante Amber, come riporta il The Sun, infatti confessa di aver ripetutamente chiesto al cameriere di confermare i prezzi delle pietanze proprio perché consapeole di quanto si dicesse sul locale in questione, il conto finale si è rivelato esorbitante.

«Ho detto al nostro cameriere tre volte “per favore assicurati che sia quello da 17 sterline (20 euro ndr), non voglio niente di più”, e lui continuava a dire che aveva capito». E il cibo non era affatto buono, secondo quanto riporta Pace. «I miei calamari fritti erano gommosi e insapore, e le zampe di granchio del mio amico erano eccessivamente salate».

La denuncia

Amber parla di aver ordinato due drink e due stuzzichini, nella sua "denuncia", e di aver ricevuto per questo un conto di 450 sterline (520 euro).