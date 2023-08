Il toast diviso in due al bar costa due euro in più: lo scontrino (incredibile) in un bar di Gera Lario, è polemica

Tutto si è consumato a fine giugno, ma la polemica è scoppiata nelle ultime ore sui social più accesa che mai. Un bar di Gera Lario, un paese di mille abitanti sul lago di Como, ha emesso uno scontrino che fa davvero discutere. Nello scontrino fiscale, infatti appare una dicitura choc: il gestore ha chiesto 2 euro al cliente per aver tagliato a metà un toast.

Due euro per tagliare il toast a metà

Sicuramente non è la prima volta che i prezzi di bar e ristoranti sul lago di Como scatenano le polemiche, ma questa volta a far discutere non è tanto il costo dei prodotti, quando di un servizio che difficilmente si paga.

A rendere nota la notizia è stato il tursita che ha voluto pubblicare la foto dello scontrino incriminato su TripAdvisor, allegandolo a un commento non troppo lusinghiero. Il cliente non aveva molta fame e, quindi, ha chiesto gentilmente al cameriere se avesse potuto dividere in due il toast. Poi al momento di pagare, la sorpresa tutt'altro che gradita. Il prezzo totale del piatto, compreso di patatine, costava 7,50 euro, ma con un supplemento di 2 euro per aver chiesto il favore di tagliare il panino a metà.

Il 26 per cento del costo del piatto per affondare una lama e dividerlo.

La polemica sui social

Il cliente su TripAdvisor fa notare come, in realtà, il toast nel locale venga servito già normalmente diviso. Ma l'uomo ha voluto specificarlo perché lo avrebbe diviso con la moglie. «In pratica ho dovuto pagare due euro perché lo abbiamo mangiato in due, sennò non avrei pagato di più», dichiara stizzito.

Una polemica subito fatta notare al barista che, dal canto suo, si sarebbe giustificato dicendo che la maggiorazione era dovuta al fatto che ha dovuto usare due piattini per servire un unico panino, oltre al tovagliolo di carta in più. Una storia che sta facendo discutere e non poco e che è subito diventata virale.