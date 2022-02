Star di TikTok e sua madre arrestate con l'accusa di omicidio: «Hanno spinto un'auto fuori strada causando la morte di due ragazzi»

Una star di TikTok inglese e sua madre sono state accusate di omicidio colposo, in seguito a un incidente d'auto avvenuto in autostrada a Leicester (Gran Bretagna), nel quale hanno perso la vita due persone.

Mahek Bukhari, 22 anni, influencer con un seguito di 126.000 persone, e sua madre Ansreen Bukhari, 45 anni, sono state arrestate lo scorso 11 febbraio, per aver portato «fuori carreggiata» un veicolo, che si è poi schiantato contro il guard rail spezzandosi in due. Nello scontro hanno perso la vita due ragazzi: Mohammed Hashim Ijazuddin e Saqib Hussain, morti sul colpo.

TikToker accusata di omicidio

Insieme Mahek Bukhari e sua madre Ansreen erano presenti in macchina altre tre persone, anche loro accusate di omicidio. Il 14 febbraio scorso hanno dovuto testimoniare davanti al Tribunale di Leicester per raccontare la loro versione dei fatti. Il pubblico ministero, secondo la ricostruzione del "Mirror", ha affermato che ci sarebbe stato un inseguimento ad alta velocità nelle prime ore di venerdì della scorsa settimana e che una delle persone coinvolte ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria per allertare la polizia.

Influencer, her mum and pal in court charged with murder after 2 die in crashhttps://t.co/UYTCyD24Ox — The Scottish Sun (@ScottishSun) February 15, 2022

Inoltre il pm avrebbe comunicato ai familiari delle vittime che si è trattato «del più sfortunato degli incidenti». Il 28 marzo ci sarà la prima udienza per discutere le accuse di omicidio.