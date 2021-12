Quindicenne precipita in mare da una nave da crociera e muore: il video dell'annuncio finisce su Tik Tok

Un quindicenne è morto dopo essere precipitato da una nave da crociera diretta a Miami, in viaggio dai Caraibi. Dopo la caduta, il personale di bordo ha dato l'annuncio di "uomo in mare" per tre volte con gli altoparlanti della nave. Un passaggero ha ripreso il momento agghiacciante e ha pubblicato il video su Tik Tok e su YouTube (poi rimosso dai modetatori dei social). La nave era alla fine dei cinque giorni di viaggio previsti. Secondo quanto riferisce Fox News, potrebbe trattarsi di suicidio.

APPROFONDIMENTI PAY Suicidi con il nitrito, 45 casi nel mondo ROMA Omicidio suicidio a Velletri VIDEO Roma, tragedia sulla metro B LOS ANGELES Usa, il rapper Drakeo the Ruler ucciso a coltellate durante un... MONDO Choc a New York, polizia incappuccia un afroamericano e lui...

Quindicenne muore dopo caduta dalla nave

La nave su cui viaggiava l'adolescente era una MSC Seashore. Un portavoce della compagnia ha rilasciato una dichiarazione sull'accaduto: «Non si sospettano falle. Apparentemente sarebbe morto per suicidio. Tutti noi di MSC Crociere abbiamo il cuore spezzato. La famiglia rimane nei nostri pensieri e nelle nostre preghiere». La polizia di Miami sta attualmente indagando sull'accaduto.

Il video pubblicato dal passeggero ha ovviamente fatto il giro del web. In sottofondo si sente una donna, scioccata per l'annuncio: «Oh mio Dio, oh mio Dio, è terribile. Possiamo fermare la nave, fermiamoci per favore» ha detto in lacrime. Dopo l'annuncio la gente ha iniziato a correre lungo la nave per capire cosa fosse successo. Al momento nessuna ipotesi è stata esclusa.