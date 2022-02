Safer Internet Day 2022, oggi 8 febbraio la giornata mondiale per la sicurezza in rete: le regole per genitori e educatori su Instagram e TikTok

Oggi è l'Internet Safer Day, la giornata mondiale per la sicurezza in rete. Una ricorrenza importante, promossa dalla Commissione europea e spinta anche dal Ministero dell'Istruzione, che lavora per rendere i social un posto più sicuro per adolescenti e pre-adolescenti, sempre più esposti ai rischi della rete.

É emerso che durante la pandemia ben il 71% dei ragazzi ha aumentato il tempo trascorso online, dunque diventa sempre più attuale capire come poter essere connessi senza rischi. Ecco i consigli per genitori e educatori.