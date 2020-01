Libia, il ministro dell'Interno Bashagha a Roma per incontrare l'ambasciatore Usa a Tunisi

Il ministro dell'Interno del governo di accordo nazionale della Libia, Fathi Bashagha, politico vicino al premier libico Fayez al-Serraj è arrivato a Roma. Bashagha è giunto in Italia per contatti con gli americani: dovrebbe incontrare l'ambasciatore Usa a Tunisi, Donald Blome. La notizia della visita di Bashagha in Italia arriva all'indomani della decisione del capo del governo di Tripoli, Fayez al-Serraj, di non incontrare a Palazzo Chigi, dove era atteso, il premier Giuseppe Conte.

Al-Serraj, che avrebbe dovuto vedere Conte dopo il colloquio tra quest'ultimo ed il generale Khalifa Haftar, è rientrato direttamente a Tripoli da Bruxelles. L'annuncio del cambio di programma di al-Serraj è arrivato dall'ambasciatore libico alla Ue, Hafed Ghaddur, che, senza citare esplicitamente il motivo per cui il capo del governo di Tripoli ha saltato la visita romana, ha ribadito che «non ci sarà mai alcun dialogo con il criminale di guerra Haftar».



