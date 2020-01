Libia e iraq, mossa bipartisan di Conte: venerdì il premier convoca maggioranza e opposizione

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a quanto si apprende da diverse fonti, ha convocato per venerdì mattina a Palazzo Chigi una riunione con i rappresentanti di maggioranza e opposizione per discutere delle missioni militari nell'area mediorientale, dopo l'escalation in Iraq. Il tavolo, al quale dovrebbero prendere parte i ministri Lorenzo Guerini e Luigi Di Maio, servirà - secondo fonti di maggioranza - anche a fare il punto sul dossier Libia. L'obiettivo del premier è svolgere un'informativa bipartisan e ottenere il sostegno anche delle opposizioni ai militari italiani impiegati in Iraq, Libia e LIbano. © RIPRODUZIONE RISERVATA